Par une ironie de l’histoire, l’Europe qui a durablement marqué le monde par la colonisation se trouve elle-même aujourd’hui prise en tenaille par des velléités impériales. Sur son front est, la Russie mène depuis plus de quatre ans une guerre coloniale dont la volonté est l’annexion de l’Ukraine. À son front ouest, ce sont les … Continuer la lecture de L’aporie des BRICS+

Tensions, asymétries et formes de domination →