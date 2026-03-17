102. Multitudes 102. Printemps 2026
Majeure 102. Imaginaires politiques des BRICS+

L’aporie des BRICS+
Tensions, asymétries et formes de domination

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Par une ironie de l’histoire, l’Europe qui a durablement marqué le monde par la colonisation se trouve elle-même aujourd’hui prise en tenaille par des velléités impériales. Sur son front est, la Russie mène depuis plus de quatre ans une guerre coloniale dont la volonté est l’annexion de l’Ukraine. À son front ouest, ce sont les … Continuer la lecture de L’aporie des BRICS+
Tensions, asymétries et formes de domination

Allan Deneuville

Maître de conférences à l’université Bordeaux-Montaigne, il est le co-fondateur du groupe de recherche et de création Après les réseaux sociaux (http://after-social-networks.com) et responsable du pôle recherche de l’association d’investigations en sources ouvertes Open Facto (https://openfacto.fr). Il est également vice-président relations internationales de la Société Française des Sciences de l’Information et de la Communication.

Martial Manet

Assistant Professor en droit public à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Rabat et chercheur associé à l’IREDIES (Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne), il mène des recherches en droit international public, en théorie du droit et en philosophie du droit et s’intéresse en particulier à la protection des droits humains ainsi qu’aux relations entre le « Sud global » et le droit international.

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